21 Ağustos 2024, Çarşamba
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Osmaniye’de şüpheli ölüm: Evinde televizyon karşısında ölü bulundu!
Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde 2 katlı müstakil evin ikinci katında yaşayan Hamza Hatipoğulları’ndan bir süredir haber alınamıyordu. Yaylada oturan ailesi durumu komşularına bildirdi. Eve gidip bakan komşuları, pencere kenarında Hamza Hatipoğulları'nın hareketsiz oturduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekibi kapıyı açtı. Sağlık ekipleri evde televizyon karşısında oturan şahsın cansız bedeniyle karşılaştı. Hamza Hatipoğulları'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.