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Osmaniye’de sıhhi tesisat malzemeleri çalan şahıs tutuklandı

İHA
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Giriş: 09.09.2021 09:44
Osmaniye’de bir apartmandan sıhhi tesisat malzemeleri çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, merkez Adnan Menderes Mahallesi’ndeki bir apartmanın ikinci katında bulunan sıhhi tesisat malzemelerinin çalınmasıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Binanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, bisikletle gelen bir şahsın apartmana girdikten sonra yukarı kata çıkarak piyasa değeri yaklaşık 500 lira olan sıhhi tesisat malzemelerini çalan şahsın daha önceden çeşitli suçlardan 29 adet kaydı bulunan S.A. olduğunu tespit etti. Yapılan fiziki takibin ardından metruk bir binada saklandığı belirlenen şahıs düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
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