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Osmaniye’de park halindeki araç alev alev yandı

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Giriş: 20.03.2024 13:33
Güncelleme:20.03.2024 13:34
Osmaniye'de park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı.
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