29 Temmuz 2021, Perşembe
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Osmaniye'de orman yangını | Yerleşim yerleri tehdit altında! Ekipler nasıl müdahale ediyor?
Kadirli ilçesinde çok sayıda köy evi tahliye edildi. Geniş bir alana yayılan yangın yerleşim bölgelerini tehdit ediyor. Günün ağarmasıyla alevlere havadan müdahale yeniden başladı. Kadirli'den son durumu A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur son durumu aktardı.