29 Temmuz 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Osmaniye'de orman yangını | Yerleşim yerleri tehdit altında! Ekipler nasıl müdahale ediyor?

Osmaniye'de orman yangını | Yerleşim yerleri tehdit altında! Ekipler nasıl müdahale ediyor?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.07.2021 09:41
Kadirli ilçesinde çok sayıda köy evi tahliye edildi. Geniş bir alana yayılan yangın yerleşim bölgelerini tehdit ediyor. Günün ağarmasıyla alevlere havadan müdahale yeniden başladı. Kadirli'den son durumu A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur son durumu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Halil Sezai'nin 'tam dövemedim' sözlerine suç duyurusu
Halil Sezai'nin 'tam dövemedim' sözlerine suç duyurusu
Sel felaketinin yaraları sarılıyor
Sel felaketinin yaraları sarılıyor
Yağmur’un katilinden kan donduran ifade!
Yağmur’un katilinden kan donduran ifade!
Maske kavgasında tekmeler konuştu
Maske kavgasında tekmeler konuştu
Yakalanan PKK'lı suç makinesi çıktı
Yakalanan PKK'lı suç makinesi çıktı
İki binada çökme tehlikesi
İki binada çökme tehlikesi
Havuzda gusül alınır mı?
Havuzda gusül alınır mı?
Ekipler alevlere nasıl müdahale ediyor?
Ekipler alevlere nasıl müdahale ediyor?
Saadet Partisi’nde sular durulmuyor
Saadet Partisi’nde sular durulmuyor
Can pazarı! Baba ve oğlu...
Can pazarı! Baba ve oğlu...
Anne-babalar dikkat! Bu tercih can kurtarır
Anne-babalar dikkat! Bu tercih can kurtarır
İstanbul'da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
Daha Fazla Video Göster