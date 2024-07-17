Osmaniye’de geleneksel halk oyunları yaşatılıyor! Düldül Dağı eteğinde yöresel halk oyunları

Davullar, zurnalar çalınıyor ve Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde geleneksel halk oyunları yaşatılıyor. Özel kıyafetler ve süslenmiş zurnalarla halk oyunları günümüzde de görsel bir şölen sunmaya devam ediyor.

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