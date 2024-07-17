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Osmaniye’de geleneksel halk oyunları yaşatılıyor! Düldül Dağı eteğinde yöresel halk oyunları

Osmaniye’de geleneksel halk oyunları yaşatılıyor! Düldül Dağı eteğinde yöresel halk oyunları

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 17.07.2024 15:03
Davullar, zurnalar çalınıyor ve Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde geleneksel halk oyunları yaşatılıyor. Özel kıyafetler ve süslenmiş zurnalarla halk oyunları günümüzde de görsel bir şölen sunmaya devam ediyor.
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Geleneksel halk oyunları yaşatılıyor!
Geleneksel halk oyunları yaşatılıyor!
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