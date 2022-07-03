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Osmaniye'de fuhuş vaadiyle tuzak! Erkeklere kadın iç çamaşırı giydirip video çektiler

DHA
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Giriş: 03.07.2022 14:55
Osmaniye'de dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Bir çete, fuhuş vaadiyle kandırdıkları erkeklere kadın iç çamaşırı giydirip video çekti. Sonra da silahla paralarını ve eşyalarını gasp etti.
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