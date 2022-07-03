03 Temmuz 2022, Pazar
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Osmaniye'de fuhuş vaadiyle tuzak! Erkeklere kadın iç çamaşırı giydirip video çektiler
Osmaniye'de dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Bir çete, fuhuş vaadiyle kandırdıkları erkeklere kadın iç çamaşırı giydirip video çekti. Sonra da silahla paralarını ve eşyalarını gasp etti.