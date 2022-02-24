Osmaniye’de fırtına etkili oluyor! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Osmaniye’de öğle sularında etkili olan şiddetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz olarak etkiledi. Adliye ile defterdarlık binalarının çatıları da şiddetli rüzgara dayanamazken il duvar devrilirken yanından geçen bir kadın yaralandı.

Osmaniye'de öğle sularında etkisini arttıran rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İl genelinde pek çok ev, iş yeri ve okul çatısı şiddeti rüzgar sebebiyle uçarken, şiddetli rüzgara dayanamayan ağaçların dalları da koptu.

HAVADA UÇAN METAL PARÇALARI PANİĞE SEBEP OLDU

Adliye ve defterdarlık binalarının çatıları da kuvvetli rüzgardan nasibini alırken, rüzgar nedeniyle havada uçuşan metal parçaları sırasında oluşan panik anları kameralara yansıdı.

VATANDAŞLAR DUVAR KENARINA SIĞINDI

Bir vatandaş üzerine düşen metal parçasından son anda kurtulurken kendilerini korumak isteyen diğer vatandaşlar ise duvar kenarlarına sığındı.

1 KİŞİ YARALANDI

Öte yandan Mimar Sinan Mahallesinde bir evin sokak duvarı da şiddetli rüzgara sırasından devrildi. Duvarın devrildiği anda yanından geçen bir kadının ayağına gelen briket parçaları kadının hafif şekilde yaralanmasına neden oldu.