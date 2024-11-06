Osmaniye’de feci kaza sonucu çok sayıda ölü ve yaralı var!

Osmaniye Cevdetiye Beldesi’nde 5 araç ve 1 bir traktörün çarpıştığı kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu öğrenildi.

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