06 Şubat 2023, Pazartesi
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Osmaniye’de depremde son durum ne? A Haber muhabiri bölgeden aktardı
Türkiye deprem felaketini yaşıyor. Sabah karşı Kahramanmaraş Pazarcık’ta yaşanan 7.7’li depremin ardından yine Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7,6’lık bir deprem yaşandı. 10 ili etkileyen deprem Türkiye’ye derinden sarstı. Osmaniye’den son durumu A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.