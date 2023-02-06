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Osmaniye’de depremde son durum ne? A Haber muhabiri bölgeden aktardı

A Haber
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Giriş: 06.02.2023 14:36
Türkiye deprem felaketini yaşıyor. Sabah karşı Kahramanmaraş Pazarcık’ta yaşanan 7.7’li depremin ardından yine Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7,6’lık bir deprem yaşandı. 10 ili etkileyen deprem Türkiye’ye derinden sarstı. Osmaniye’den son durumu A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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