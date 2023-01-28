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Osmaniye’de dehşete düşüren olay! Kedi vahşetinde "büyü" izi!

DHA
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Giriş: 28.01.2023 10:38
Osmaniye'de, sol arka patisi kesik halde bulunan sokak kedisi tedaviye alındı. Veteriner hekim Ali Laçinbala, 1 yaşında olduğu tahmin edilen kedinin ayağının keskin cisimle koptuğunu belirterek, "Simetrik şekilde kesilmiş. Bu yaralanmada büyü şüphesi var" dedi.
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