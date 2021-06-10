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Osmaniye'de çifte cinayet! 3 çocuk annesi yatakta uyuyan eşini ve görümcesini av tüfeğiyle öldürdü

DHA
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Giriş: 10.06.2021 11:55
Osmaniye'de 3 çocuk annesi Gülten Usta (27), av tüfeğiyle önce yatakta uyuyan eşi Süleyman Usta'yı (30), ardından da gittiği kayınpederinin evinde görümcesi Ela Usta'yı (20) vurarak öldürdü. Olayın ardından Gülten Usta, jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarma, olayın nedenini araştırıyor.
Osmaniye'de çifte cinayet! Eşi ve görümcesini öldürdü
Osmaniye'de çifte cinayet! Eşi ve görümcesini öldürdü
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