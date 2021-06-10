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Osmaniye'de çifte cinayet! 3 çocuk annesi yatakta uyuyan eşini ve görümcesini av tüfeğiyle öldürdü
Osmaniye'de 3 çocuk annesi Gülten Usta (27), av tüfeğiyle önce yatakta uyuyan eşi Süleyman Usta'yı (30), ardından da gittiği kayınpederinin evinde görümcesi Ela Usta'yı (20) vurarak öldürdü. Olayın ardından Gülten Usta, jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarma, olayın nedenini araştırıyor.