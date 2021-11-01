01 Kasım 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Osmaniye’de bir kedinin zıplayarak ağaç dallarındaki böcekleri yakalamaya çalışması ilginç görüntüler oluşturdu

Osmaniye’de bir kedinin zıplayarak ağaç dallarındaki böcekleri yakalamaya çalışması ilginç görüntüler oluşturdu

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.11.2021 10:56
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bir kedinin mirket gibi ayağa kalktıktan sonra zıplayarak ağaç dallarındaki böcekleri yakalamaya çalışması ilginç görüntüler oluşturdu. Yaklaşık 2 metre zıplayarak böcekleri yakalamaya çalışan kedi hareketleriyle vatandaşları tebessüm ettirdi. Düziçi ilçesinde bulunan Atatürk ve Demokrasi Meydanındaki çay ocağının etrafında dolaşan kedinin ilginç davranışları tebessüm ettirdi. Bodur ağaçlardaki böcekleri yakalamaya çalışan kedi önce mirket gibi ayaklarının üzerinde durdu ardından zıplayarak ağaç dallarında bulunan böcekleri yakalamaya çalıştı. Kedinin böcek yakalama çabası vatandaşlarda tebessüm oluştururken zaman zaman yanındaki kediyle oyun oynaması da ilginç görüntüler oluşturdu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gol iptal edilince saha karıştı!
Gol iptal edilince saha karıştı!
Aidat soruşturması! Çok sayıda site yöneticisi...
Aidat soruşturması! Çok sayıda site yöneticisi...
Esenyurt’ta kızların saç saça kavgası kamerada
Esenyurt’ta kızların saç saça kavgası kamerada
Ümraniye’de düğün konvoyu yapıp tünel kapatan lüks otomobil sürücülerine ceza
Ümraniye’de düğün konvoyu yapıp tünel kapatan lüks otomobil sürücülerine ceza
İSKİ yarım bıraktı! Vatandaş çileden çıktı
İSKİ yarım bıraktı! Vatandaş çileden çıktı
Taksim metrosunda yürümeyen merdiven çilesi
Taksim metrosunda yürümeyen merdiven çilesi
Kedinin güldüren böcek yakalama çabası kamerada
Kedinin güldüren böcek yakalama çabası kamerada
Türkiye’nin Oscar adayı belli oldu
Türkiye'nin Oscar adayı belli oldu
Beykoz’da deniz çekildi
Beykoz’da deniz çekildi
Cinayet gibi scooter faciası kamerada! Ölümden döndü
Cinayet gibi scooter faciası kamerada! Ölümden döndü
Cevizlibağ’da toplu taşımada yoğunluk
Cevizlibağ’da toplu taşımada yoğunluk
Şişli’de zincirleme trafik kazası! 7 araç birbirine girdi!
Şişli'de zincirleme trafik kazası! 7 araç birbirine girdi!
Daha Fazla Video Göster