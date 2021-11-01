Osmaniye’de bir kedinin zıplayarak ağaç dallarındaki böcekleri yakalamaya çalışması ilginç görüntüler oluşturdu

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bir kedinin mirket gibi ayağa kalktıktan sonra zıplayarak ağaç dallarındaki böcekleri yakalamaya çalışması ilginç görüntüler oluşturdu. Yaklaşık 2 metre zıplayarak böcekleri yakalamaya çalışan kedi hareketleriyle vatandaşları tebessüm ettirdi.

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Düziçi ilçesinde bulunan Atatürk ve Demokrasi Meydanındaki çay ocağının etrafında dolaşan kedinin ilginç davranışları tebessüm ettirdi. Bodur ağaçlardaki böcekleri yakalamaya çalışan kedi önce mirket gibi ayaklarının üzerinde durdu ardından zıplayarak ağaç dallarında bulunan böcekleri yakalamaya çalıştı. Kedinin böcek yakalama çabası vatandaşlarda tebessüm oluştururken zaman zaman yanındaki kediyle oyun oynaması da ilginç görüntüler oluşturdu.