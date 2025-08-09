Osmaniye’de balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Bahçe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir apartmanın ikinci katında yaşayan Yurdagül Türk dengesini kaybederek balkondan düştü. Düşerken apartmanın birinci katındaki klima motoruna çarpan kadın daha sonra beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Yurdagül Türk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

