Osmaniye’de balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 09.08.2025 12:38
Osmaniye'nin Bahçe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir apartmanın ikinci katında yaşayan Yurdagül Türk dengesini kaybederek balkondan düştü. Düşerken apartmanın birinci katındaki klima motoruna çarpan kadın daha sonra beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Yurdagül Türk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
