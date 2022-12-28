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Osmaniye’de bakkala giden çocuğa köpek saldırdı! O anlar kamerada

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Giriş: 28.12.2022 09:59
Osmaniye’de 14 yaşındaki bir çocuk ekmek almaya giderken sahibinin elinden kaçan köpeğin saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, köpek sahiplerinin ailesine haber vermeden çocuğu asansör kapısına bıraktığı öğrenildi.
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