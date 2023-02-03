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Osmaniye'de 4.6 büyüklüğünde deprem

İHA
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Giriş: 03.02.2023 15:05
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 14.05 sıralarında Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin, çevre illerden de hissedildiği bildirildi.
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