30 Ekim 2024, Çarşamba
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Osmaniye’de 33 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi

Osmaniye’de 33 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.10.2024 09:40
Osmaniye’de durdurulan otomobilde yapılan aramada 33 kilo 400 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Osmaniye’de 33 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi
Osmaniye’de 33 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi
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