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Osmangazi'de tek motorlu uçak düştü

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Giriş: 01.12.2022 16:47
Bursa'da Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali?nin olduğu bölgeye hava aracı düştü. Yaralananlar olduğu belirtilirken, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Osmangazi'de tek motorlu uçak düştü
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