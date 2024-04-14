Osmangazi Köprüsü'nden geçiş rekoru! Garanti geçiş oranını katladı! Ulaştırma Bakanlığı rakam vererek duyurdu...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada 13 Nisan tarihinde Osmangazi Köprüsü'nden 117 bin 537 aracın geçmesiyle birlikte rekor kırıldığını belirtti. Köprüden garanti geçişlere ilişkin de konuşan Bakan Uraloğlu "4 Nisan tarihinden bugüne kadar köprüyü 835 bin 128 araç kullandı. Garanti karşılama oranı ise yüzde 209’lara çıktı” dedi.