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Osmangazi Köprüsü'nde korkunç kaza! 4 araç birbirine girdi

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Giriş: 12.10.2023 11:03
Osmangazi Köprüsü'nde meydana gelen ve 4 aracın karıştığı feci kazada 8 kişi yaralandı. Olay yerinden gelen görüntüler ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi.
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