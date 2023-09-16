16 Eylül 2023, Cumartesi
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Osmangazi Köprüsü'nde garip anlar! Çok sayıda aracın aynı anda lastiği patladı! Nedeni belli oldu...
Osmangazi Köprüsü'nde seyir halindeki peş peşe giden araçların lastikleri patladı. Çok sayıda aracın aynı anda lastikleri patlayınca sürücülerden bazıları hemen araçlarını emniyet şeridine çekti. Bazı araçlar sol şeritte kalırken, bu durum kazaya da davetiye çıkardı. O anlar trafikteki başka sürücülerin kamerasına yansırken olayın nedeni ortaya çıktı. İşte detaylar...