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Osmangazi Köprüsü'nde bayram tatili yoğunluğu

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Giriş: 24.06.2023 18:46
Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilerek memleketlerine ve tatil bölgelerine doğru yola çıkanlar, Osmangazi Köprüsü geçişinde trafik yoğunluğu oluşturdu
Osmangazi Köprüsü’nde tatil yoğunluğu
Osmangazi Köprüsü'nde tatil yoğunluğu
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