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Osman Büyükşen ilk kez konuştu: Kardeşlerim masumdur

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Giriş: 17.07.2021 11:15
Konya’nın Karatay ilçesinde 3 yıl önce evlerinde öldürülen Necla Büyükşen ve eşi Metin Büyükşen çiftinin katilleri Müge Anlı ile Tatlı Sert’te aranmış, olay tüm Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Olayı araştırması için kurulan özel ekibin çalışmaları sonucu 25 kişi gözaltına alınmıştı. Sorguların ardından Büyükşen çiftinin adresi karıştıran kiralık katil tarafından vuruldukları ortaya çıktı. 4 kişi tutuklanırken 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Müge Anlı’daki isyanıyla herkesi gözyaşlarına boğan Osman Büyükşen, katillerin bulunmasının ardından ilk kez konuştu.
Osman Büyükşen ilk kez konuştu: Kardeşlerim masumdur
Osman Büyükşen ilk kez konuştu: Kardeşlerim masumdur
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