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Orucun faydaları neler? Doğru beslenme nasıl olmalı, hangi besinler tüketilmeli?

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.03.2024 17:56
Uzmanlar oruç tutmanın sağlık açısından faydalı olduğunu söylüyor. Peki orucun faydaları nelerdir? Ramazan’da hangi yiyecekler tüketilmeli? Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe Beslenme Uzmanı Derya Zünbülcan aktardı. İşte detaylar…
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