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Örtü altı domateste hasatta sona yaklaşıldı

Örtü altı domateste hasatta sona yaklaşıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 26.04.2025 11:48
Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde önemli bir yere sahip Mersin'de soğuk havalarda alınan tedbirler sayesinde kurtarılan örtü altı domateste hasat sürüyor. Sona yaklaşılan örtü altı üretimin büyük oranda zarar görmeden devam etmesi nedeniyle bahçede domatesin fiyatı 22-25 TL bandında olduğu belirtildi.
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Örtü altı domateste hasatta sona yaklaşıldı
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