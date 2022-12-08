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Ortaokullu kızların erkek kavgası ülkeyi ayağa kaldırmıştı! Metruk binada dehşet yaşayan İrem o anları anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.12.2022 13:51
Erzurum'da 7 sınıfa giden genç kızların kavgası Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüştü. Çağla D. (12) ve 5 arkadaşı, boş bir binada İrem D.'ye saldırmıştı. Çocuk Adalet Merkezi'nde pedagog eşliğinde ifadeleri alınan çocuklar serbest bırakıldı. İrem D. ise yaşadığı dehşeti anlattı.
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