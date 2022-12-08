Ortaokullu kızların erkek kavgası ülkeyi ayağa kaldırmıştı! Metruk binada dehşet yaşayan İrem o anları anlattı

Erzurum'da 7 sınıfa giden genç kızların kavgası Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüştü. Çağla D. (12) ve 5 arkadaşı, boş bir binada İrem D.'ye saldırmıştı. Çocuk Adalet Merkezi'nde pedagog eşliğinde ifadeleri alınan çocuklar serbest bırakıldı. İrem D. ise yaşadığı dehşeti anlattı.