Ortalığın savaş alanına döndüğü komşu kavgası kamerada

Ortalığın savaş alanına döndüğü komşu kavgası kamerada

Giriş: 01.10.2025 13:21
Esenyurt’ta husumetli iki aile arasında çıkan kavgada taşlar sopalar havada uçuştu. Birbirlerine acımadan sopalarla vuran komşular ortalığı savaş alanına çevirdi. Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
