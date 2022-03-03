03 Mart 2022, Perşembe
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Ortaköy'de otelin 7’inci katından düştü! Bir kişi gözaltına alındı
Beşiktaş Ortaköy’de otelin 7’nci katından düşerek ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Kadının yanındaki erkek ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.