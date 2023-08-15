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Örnekköy kentsel dönüşüm projesinde skandallar bitmiyor

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Giriş: 15.08.2023 16:38
İzmir'deki Örnekköy kentsel dönüşüm projesi 11 yıldır neden tamamlanamadı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Tayfun Er ve konuğu Özgür Hızal aktardı.
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