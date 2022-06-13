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Ormanlık alanda gezerken domuz saldırdı! Kıl payı böyle kurtuldu

İHA
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Giriş: 13.06.2022 15:45
Sakarya’nın Pamukova ilçesinde ormanlık alanda dolaşan vatandaş, kendisine saldıran domuzdan kıl payı kurtuldu. Domuzun saldırdığı vatandaşın can havliyle kaçması ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Pamukova ilçesi Ahiler Mahallesi'nde meydana geldi. Araçlarıyla ormanlık alanda dolaşan iki arkadaştan biri ses duydu. Araçtan inerek sesin geldiği alana giden M.Ç. bir anda domuz ile karşı karşıya kaldı.

Domuzun kendisini kovaladığını fark eden vatandaş, can havliyle aracına koşarken o anlar diğer arkadaşı tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, domuzun kovaladığı M.Ç.'nin kaçması ve arkadaşının o anları kayda alması yer alıyor.

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