Ormanlık alana fotokapan yerleştirdi! 3 ayda bakın hangi hayvanları görüntüledi

Doğasever Sedat Ünal, yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla ormanlık alana fotokapan yerleştirdi. Bakın yaklaşık 3 ay boyunca bölgede hangi hayvanlar kameraya yansıdı...

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