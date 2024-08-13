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Ormanlık alana fotokapan yerleştirdi! 3 ayda bakın hangi hayvanları görüntüledi

Ormanlık alana fotokapan yerleştirdi! 3 ayda bakın hangi hayvanları görüntüledi

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.08.2024 11:21
Doğasever Sedat Ünal, yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla ormanlık alana fotokapan yerleştirdi. Bakın yaklaşık 3 ay boyunca bölgede hangi hayvanlar kameraya yansıdı...
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