Ormanların dürbünlü bekçisi! Anadolu yakasının ormanları ona emanet

Ormanların korunması için yangın gözetleme kulelerindeki nöbetler, yaz-kış demeden Türkiye'nin dört bir yanında devam ediyor. O bekçilerden biri de, İstanbul Büyükada'daki yangın gözetleme kulesinde çalışan 56 yaşındaki Hatun Aydın. 16 yıldır aynı yerde görev yapan Aydın, ağaçları çocuklarından ayırmıyor...

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