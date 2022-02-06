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Ormanların dürbünlü bekçisi! Anadolu yakasının ormanları ona emanet

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Giriş: 06.02.2022 12:26
Ormanların korunması için yangın gözetleme kulelerindeki nöbetler, yaz-kış demeden Türkiye'nin dört bir yanında devam ediyor. O bekçilerden biri de, İstanbul Büyükada'daki yangın gözetleme kulesinde çalışan 56 yaşındaki Hatun Aydın. 16 yıldır aynı yerde görev yapan Aydın, ağaçları çocuklarından ayırmıyor...
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