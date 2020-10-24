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Ormanların 38 yıllık duman bekçisi: Nurten Güler

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Giriş: 24.10.2020 11:03
Güncelleme:24.10.2020 11:03
Manisa’nın Salihli ilçesi Orman İşletme Müdürlüğü Allahdiyen Yangın Gözetleme Kulesinde 38 yıldır çalışan 54 yaşındaki 2 çocuk annesi Nurten Güler, olası yangınlara karşı 110 bin hektarlık ormanlık alanı bir elinde dürbün, diğerinde telsiz ile 24 saat gözetim altında tutuyor. Eşini kazada kaybeden Güler’in gönüllü yardımcıları ise çocukları. “Eşimi kaybettim, işimi bırakmadım” Bu işe 38 yıl önce dikim sahasında başladığını belirten Nurten Güler, daha sonra yangın ekine geldiğini ve eşi ile birlikte de Allahdiyen Yangın Gözetleme kulesinde çalıştığını söyledi.

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