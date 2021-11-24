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Ormanlar, tarlalar kayıt dışı çay bahçelerine dönüştürülüyor

DHA
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Giriş: 24.11.2021 14:22
Güncelleme:24.11.2021 14:22
Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da tarımı yapılan çayda üreticiler, daha fazla gelir elde etmek amacıyla orman, çalılık alanlar ve tarlaları söküp, çay ekiyor. Bölgede 50 bin dekara ulaşan ruhsatsız çaylık alanlarla birlikte kuru çay üretimi de artıyor. Karamehmetoğlu, "Çay ekim alanları artış tehlikesine bir an önce el atılmalı. Ruhsatsız alanlarda çok ciddi çay ekimi yapılıyor. İhtiyaçtan fazla üretim olursa sıkıntı yaşarız" dedi.
Ormanlar kayıt dışı çay bahçelerine dönüştürülüyor
Ormanlar kayıt dışı çay bahçelerine dönüştürülüyor
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