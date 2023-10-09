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"Ormanın hayaleti" Düzce’de fotokapana takıldı

İHA
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Giriş: 09.10.2023 23:27
Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, ormanlarında kurduğu fotokapanlara yansıyan bir görüntüyü paylaştı. Düzce’de var olduğu bilinen ve ilk defa 6 Haziran 2022’de fotokapanlarca görüntülenen Vaşak, tekrar Düzce ormanlarında görüntülendi. Ormanın hayaleti olarak bilinen, aynı zamanda koruma altında bulunan Kedigiller familyasına mensup Vaşak, ormanda görüntülendi. O anlar ise Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince paylaşıldı.
O ilimizde ortaya çıktı! Fotokapana yakalandı O İLİMİZDE ORTAYA ÇIKTI! FOTOKAPANA YAKALANDI

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Ormanın hayaleti Düzce’de fotokapana takıldı
"Ormanın hayaleti" Düzce’de fotokapana takıldı
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