20 Şubat 2024, Salı
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"Ormanın hayaleti" Ardahan’da yeniden görüntülendi
Gece avlandığı ve gündüz de dinlendiği için "ormanın hayaleti" olarak adlandırılan vaşaklar, Ardahan'ın Çataldere köyünde karlı arazide görüntülendi.
Karlı arazide peş peşe dağa tırmanırken görüntülenen vaşaklar, daha sonra gözden kayboldu.
Ardahan'da koruma altında bulunan kırmızı listedeki vaşak görüntülendi. Utangaç karakteri nedeniyle ormanın hayaleti olarak bilinen vaşak, merkeze bağlı Çataldere köyü halkından Fatih Bilgin tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Karlı arazide peş peşe dağa tırmanırken görüntülenen vaşaklar, daha sonra gözden kayboldu.
Vaşaklar, Dünyada ve Türkiye'de nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alıyor.