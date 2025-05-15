Ormanı şantiyeye çevirmişler! Günlerce define aradılar

Define avcılarının hedefinde Çatalca Ormanı'nın içinde ve ulaşılması çok zorlu bir nokta vardı. Bölgeyi günlerce eşip talan ettiler. Ancak kaçak kazı yapanların hevesi kursağında kaldı. Jandarma ekipleri hepsini kıskıvrak yakaladı. Biz de definecilerin köstebek yuvasına çevirdikleri ormana gittik. Arkadaşlarımızın kamerasına yansıyanlarsa akıl alır gibi değil.

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