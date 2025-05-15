15 Mayıs 2025, Perşembe
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Ormanı şantiyeye çevirmişler! Günlerce define aradılar
Define avcılarının hedefinde Çatalca Ormanı'nın içinde ve ulaşılması çok zorlu bir nokta vardı. Bölgeyi günlerce eşip talan ettiler. Ancak kaçak kazı yapanların hevesi kursağında kaldı. Jandarma ekipleri hepsini kıskıvrak yakaladı. Biz de definecilerin köstebek yuvasına çevirdikleri ormana gittik. Arkadaşlarımızın kamerasına yansıyanlarsa akıl alır gibi değil.