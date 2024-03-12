12 Mart 2024, Salı
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Ormandaki yangında yerde yatarken bulundu; 'Isınmak amacıyla yaktım' dedi
Antalya'nın kemer ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. yangını çıkardığından şüphelenilen kişi ise yanan alanda baygın yatarken bulundu. orman muhafaza personelinin kurtardığı şüpheli, alkol aldıktan sonra ısınmak amacıyla ateş yaktığını söyledi.