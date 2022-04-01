Ormanda tecavüz davasında flaş gelişme! Dilara Kurşun mahkemede dehşet gecesini anlattı! “Beni ıssız plaja götürüp…”

2016 Miss Turkey yarışmasına katılan model Dilara Kurşun, geçtiğimiz Haziran ayında eski sevgilisi tarafından Kumköy’de darp edilerek cinsel istismara maruz kalmıştı. Dehşeti yaşayan model, kaçarak Tufan Kılıç’tan şikayetçi oldu. Kurşun ve eski sevgilisi Ağır Ceza mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Dehşet gecesini anlatan Kurşun “Tufan ıssız plajda alkol almaya başladı. Oradan ayrılmak isteyince bana bağırarak ‘sana yaranılmıyor, sen benimsin’ gibi sözler söyleyerek bağırmaya başladı. Saçlarımdan ve boynumdan tutup öpmeye çalıştı. Bir yandan üstümdeki kıyafetleri çıkartmaya çalışıyordu. Benimle cinsel ilişkiye girmek istediğini düşündüm’’ dedi.