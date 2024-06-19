19 Haziran 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Ormanda kendisini çeken dronu gören ayı, yavrusunu korumaya çalıştı

İHA
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.06.2024 17:02
Kastamonu’da ormanlık alanda yavrusuyla gezindiği sırada dron ile çekim yapan bir kişi, gördüğü ayıyı dron ile görüntülemek istedi. Ayı, yavrusunu koruma içgüdüsüyle drona karşı harekete geçti.
Dronu gören ayı, yavrusunu korumaya çalıştı
Dronu gören ayı, yavrusunu korumaya çalıştı
Camiye girdi, terlikleri çalarak kayıplara karıştı
Camiye girdi, terlikleri çalarak kayıplara karıştı
2 motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada
2 motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada
Tekme, yumruk ve tabureli kavga kamerada
Tekme, yumruk ve tabureli kavga kamerada
500 yıllık köfteli çorba geleneği Bursa’da yaşatılıyor
500 yıllık köfteli çorba geleneği Bursa'da yaşatılıyor
Kağıthane’de otluk arazi alev alev yandı
Kağıthane’de otluk arazi alev alev yandı
Adıyaman çiğköftesi nasıl yapılır?
Adıyaman çiğköftesi nasıl yapılır?
Şirince’nin ünü nereden geliyor?
Şirince'nin ünü nereden geliyor?
Kalbindeki sesi notaya döken usta
Kalbindeki sesi notaya döken usta
90’lı yılların efsane ismi
90’lı yılların efsane ismi
’Neden korna çaldın’ kavgası kamerada
'Neden korna çaldın' kavgası kamerada
Caddebostan sahilinde yoğunluk! A Haber havadan görüntüledi
Caddebostan sahilinde yoğunluk! A Haber havadan görüntüledi
Daha Fazla Video Göster