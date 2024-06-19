19 Haziran 2024, Çarşamba
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Ormanda kendisini çeken dronu gören ayı, yavrusunu korumaya çalıştı
Kastamonu’da ormanlık alanda yavrusuyla gezindiği sırada dron ile çekim yapan bir kişi, gördüğü ayıyı dron ile görüntülemek istedi. Ayı, yavrusunu koruma içgüdüsüyle drona karşı harekete geçti.