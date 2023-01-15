15 Ocak 2023, Pazar
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Ormanda cesedi bulunmuştu! Gerçek kısa sürede ortaya çıktı: Eski kız arkadaş dehşeti
Sancaktepe’de ormanlık alanda bulunan kimliği belirsiz bir erkek cesedinin faili İstanbul İl Jandarma Komutanlığının titiz çalışması neticesinde kısa sürede bulundu. Eski kız arkadaşı S.Ç. tarafından öldürülen S.S’nin öldürüldükten sonra S.Ç.’nin babasının da yardımıyla ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıktı. Jandarma’daki sorgusunda suçunu itiraf eden S.Ç. ve babası C.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.