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Ormana yıldırım düştüğünü gördü, yangını çıkmasını engelledi! Hızır gibi yetişti

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.06.2024 16:04
Bolu’da ormanlık alana yıldırım düştüğünü gören vatandaş, ormandan yükselen dumanları fark etti. Olay yerine traktörüyle ve daha sonra koşarak ulaşan vatandaş alevleri söndürerek muhtemel orman yangının önüne geçti.
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