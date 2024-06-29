Ormana yıldırım düştüğünü gördü, yangını çıkmasını engelledi! Hızır gibi yetişti

Bolu’da ormanlık alana yıldırım düştüğünü gören vatandaş, ormandan yükselen dumanları fark etti. Olay yerine traktörüyle ve daha sonra koşarak ulaşan vatandaş alevleri söndürerek muhtemel orman yangının önüne geçti.

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