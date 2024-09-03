03 Eylül 2024, Salı
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Orman yangınlarının önüne geçmek için ağaç budaması
Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü, hava sıcaklıkları nedeniyle oluşan orman yangınlarının önüne geçmek için ağaçlarda budama işlemi yapıyor. Ağaç budamasıyla yangınların yayılma hızını azaltmayı hedefleyen ekipler, yaz aylarında oluşan orman yangınlarının geniş alanlara sıçramasının da önüne geçmeye çalışıyor.