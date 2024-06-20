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Orman yangınlarına anlık takip

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 20.06.2024 11:51
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde, 7 gün 24 saat esasına göre anlık takip ediliyor. A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal detayları aktardı.
Orman yangınlarına anlık takip
Orman yangınlarına anlık takip
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