Orman yangınlarına 7/24 takip

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde, 7 gün 24 saat esasına göre anlık takip ediliyor. A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN