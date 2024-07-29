Orman yangınında kirpiyi yanmaktan kurtarıp serinlettiler

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınında ekipler, yangınla mücadele ederken, vatandaşlar bir yandan hayvanlarıyla birlikte evlerini tahliye etti, diğer yandan da ormanda bulunan canlıları kurtarmaya çalıştı. Bir vatandaş oğluyla birlikte kirpiyi kurtararak, serinletmeye çalıştı.