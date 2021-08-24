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Orman yangınında ayı saldırısına uğradı! Dehşet dolu anları böyle anlattı: Boynuma saldırıyordu...

İHA
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Giriş: 24.08.2021 17:04
Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı'nda çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarında gönüllü olarak görev yaparken ayı saldırısına uğrayan Özkan Kaya, yaşadığı dehşet dolu anları anlattı. Özkan, boğuşma sırasında ayının sürekli yüzünü ısırmaya çalıştığını belirtti.
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