25 Ağustos 2021, Çarşamba
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Orman yangınında ayı saldırısına uğradı! Dehşet dolu anları böyle anlattı: Boynuma saldırıyordu...
Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı'nda çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarında gönüllü olarak görev yaparken ayı saldırısına uğrayan Özkan Kaya, yaşadığı dehşet dolu anları anlattı. Özkan, boğuşma sırasında ayının sürekli yüzünü ısırmaya çalıştığını belirtti.