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Orman varlığı yüzde 20 arttı

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Giriş: 22.09.2023 16:37
Yangınlara rağmen ülke genelinde orman varlığı yüzde 20 arttı. Orman ekipleri hem ağaçlandırma hem gençleştirme çalışması yürütüyor. Detayları A Haber muhabiri Yüksel Akalan ve konuğu Oktay Ayatay aktardı.
Orman varlığı yüzde 20 arttı
Orman varlığı yüzde 20 arttı
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