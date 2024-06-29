Orman işçilerinin zorlu mesaisi! Geçimlerini ormandan temin ediyorlar

Muğla'da orman kesim işi için Mersin'den gelen işçiler arazide zorlu kış şartlarında çalışarak ekmek parasını kazanıyor. Sabahın ilk ışıklarında mesailerine başlayan işçileri en fazla soğuk hava zorluyor. A Haber ekibi o anları görüntüledi.

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