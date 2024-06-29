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Orman işçilerinin zorlu mesaisi! Geçimlerini ormandan temin ediyorlar

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 29.06.2024 13:55
Muğla'da orman kesim işi için Mersin'den gelen işçiler arazide zorlu kış şartlarında çalışarak ekmek parasını kazanıyor. Sabahın ilk ışıklarında mesailerine başlayan işçileri en fazla soğuk hava zorluyor. A Haber ekibi o anları görüntüledi.
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