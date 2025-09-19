Orman gönüllülerine tazminat-maaş hakkı!

Orman yangınlarıyla mücadele eden gönüllülerin hakları yeniden düzenlendi. Orman yangınlarıyla mücadele sırasında hayatını kaybeden veya yaralanan "diğer gönüllüler" ile yakınları, nakdi tazminat ve aylık haklarından yararlanabilecek.

