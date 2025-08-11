11 Ağustos 2025, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Orkinos peşindeyken balina ile karşılaştılar
Antalya'nın Manavgat ilçesi Side Limanı’nın 10 mil açığında olta balıkçılığı yapan Alperen Uslu, yaklaşık 15 metre uzunluğunda İspermeçet cinsi balinayı görüntüledi. Uslu, balinayı rahatsız etmemeye özen gösterdiklerini söyleyerek, "Yaklaşık 50 metre mesafeden çekim yaptık. Tam batarken kuyruğunu göstererek derin mavilere daldı" ifadelerini kullandı.